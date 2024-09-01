نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يضرب فرايبورج بثنائية هاري كين وتوماس مولر بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في الفوز على نظيره نادي فرايبورج مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لهذه النسخة.

واستضاف ملعب أليانز أرينا، مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج اليوم في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الألماني لهذه النسخة.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في الدوري الألماني

وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أليانز أرينا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم من عمر البوندسليجا.

وافتتح هاري كين اللقاء بتسجيل أولى الأهداف في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الدوري الألماني من خلال ركلة جزاء.

وعزز توماس مولر بثاني الأهداف في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر اللقاء بمساعدة من سيرجي جنابري.

وبهذا الفوز يرفع نادي بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة التاسعة في وصافة الدوري الألماني ويتجمد رصيد فرايبورج عند المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.