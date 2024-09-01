نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من صلاح بعد المساهمة بـ3 أهداف أمام مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على فوز فريقه أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

صلاح: سعيد بالمشاركة في 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد

ووقع محمد صلاح، على ثلاثية ليفربول أمام مانشستر يونايتد بملعب “أولد ترافورد”، حيث صنع هدفي لويس دياز وسجل الهدف الثالث.

قال محمد صلاح في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “إنها نتيجة رائعة. الجميع يعرف أن مباراة الديربي مهمة للغاية للمدينة وللجماهير. كانت مهمة للغاية للمدرب”.

وتابع صلاح، قائلًا: “لقد تمكنت من المشاركة في ثلاثة (أهداف)، وأنا سعيد بذلك. يريد المدرب منا استعادة الكرات وجعلها عالية، وأنا سعيد بذلك”.