عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمية لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفخال

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رورديجو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.