نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد الهلال السعودي مع خالد الغنام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي الهلال مع خالد الغنام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويهتم نادي الهلال بتعزيز صفوف فريقه خلال الفترة القادمة من أجل المنافسة على الألقاب المختلفة.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية السعودية، فإن نادي الهلال حسم اتفاقه مع إدارة الاتفاق لضم خالد الغنام في صفقة تبادلية هذا الموسم.

ومن المقرر أن يكون مهاجم الهلال الشاب عبدالله رديف هو الطرف البديل لوصول الغنام إلى صفوف الزعيم.

ويمتلك خالد الغنام شرط جزائي في عقده يبلغ 60 مليون ريال ويخطط الهلال إلى كسره للظفر بخدماته الفترة القادمة.

يذكر أن الهلال أعلن عن تعاقده مع متعب الحربي، نجم الشباب في صفقة مفاجئة صباح اليوم الأحد من أجل تعزيز صفوفه.

