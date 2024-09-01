نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| يخوض موسمه الأخير؟.. تصريح مثير من سلوت حول مستقبل صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم “الريدز” وإمكانية تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

سُئل سلوت خلال حديثه لشبكة “سكاي سبورتس”، عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، عن تجديد عقد محمد صلاح.

سلوت يتحدث عن عقد صلاح

رد سلوت، حول هذا الأمر قائلًا: "هناك الكثير من التساؤلات بخصوص ذلك، في هذه اللحظة محمد صلاح واحد منا وأنا سعيد حقًا بكونه واحدًا منا".

تابع: "صلاح يلعب بشكل جيد حقًا، أنا لا أتحدث عن عقود اللاعبين لكن يمكنني أن أتحدث لساعات عن الأداء، هل أنتم مهتمين بذلك؟".

وكان محمد صلاح قد صرح عقب نهاية مباراة اليوم، أن إدارة ليفربول لم تتحدث معه حول تجديد عقده، وأنه يخوض موسمه الأخير في العقد الحالي ويريد الاستماع باللعب.

وحقق ليفربول، فوزًا مستحقًا على حساب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ3 من بطولة الدوري الإنجليزي، وقد سجل صلاح هدفًا وصنع ثنائية لويس دياز.