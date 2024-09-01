الرياضة

عاجل.. نجم ليفربول السابق يرد على تصريحات صلاح بشأن تجديد عقده

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أحمد جودة - القاهرة - رد دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق، على تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول مستقبله وأنه لم يتلق أي حديث من جانب الإدارة حول تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ستوريدج: صلاح يريد الأموال لا الرحيل

قال ستوريدج، تعليقًا على ما قاله صلاح: "لم أر صلاح يلعب بهذه السعادة من قبل، أتمنى أن يبقى ولكن الإدارة لديها سياسة بخصوص تجديد عقود اللاعبين في الثلاثين من عمرهم".

وتابع لاعب ليفربول السابق، قائلًا: “لا أعتقد أن محمد صلاح يريد الرحيل، أرى أنه كان يقصد: أظهروا لي الأموال (زيادة أجره) لتجديد عقده مع النادي”.

 وصرح صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: “كما تعلمون هذا هو موسمي الأخير مع النادي، وأريد الاستمتاع به. ربما هذه اخر مباراة لي العبها في الأولد ترافورد”.

وأضاف: “لا أعلم ماذا سيحدث ولكن الأمر لا يعود لي ويتواصل أحد معي من الإدارة”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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