نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة موناكو ولانس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي موناكو، اليوم الأحد، في فخ التعادل الإيجابي أمام لانس 1-1، في إطار الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

تقدم لاعب الوسط السويسري من أصول جنوب سودانية، دينيس زكريا، لموناكو (ق84) من المباراة، بينما أدرك الجناح البولندي، برزيميسلاف فرانكوفسكي، هدف التعادل للانس (ق90+4) ليحصد كلا الفريقين نقطة.

وبهذه النتيجة يحل موناكو في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن لانس في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.