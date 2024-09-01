الرياضة

التعادل يحسم مواجهة موناكو ولانس

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أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي موناكو، اليوم الأحد، في فخ التعادل الإيجابي أمام لانس 1-1، في إطار الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

تقدم لاعب الوسط السويسري من أصول جنوب سودانية، دينيس زكريا، لموناكو (ق84) من المباراة، بينما أدرك الجناح البولندي، برزيميسلاف فرانكوفسكي، هدف التعادل للانس (ق90+4) ليحصد كلا الفريقين نقطة.

وبهذه النتيجة يحل موناكو في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن لانس في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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