شاهد.. احتفال محمد عبد المنعم مع لاعبي نيس بالفوز الأول في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد عبد المنعم، المدافع المصري المنضم حديثًا إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، في احتفالات الفريق بالفوز الذي تحقق على حساب أنجيه ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

احتفال محمد عبد المنعم مع لاعبي نيس

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه محمد عبد المنعم وهو يحتفل مع زملائه اللاعبين، حيث شاركهم الغناء والفرحة بعد الانتصار المهم.

شهدت المباراة أمام أنجيه الظهور الأول لمحمد عبد المنعم بقميص نيس، حيث دخل كبديل في الدقيقة 68، ليبدأ رحلته مع الفريق الفرنسي.

كان محمد عبد المنعم قد انضم إلى صفوف نادي نيس قادمًا من الأهلي المصري في صفقة تمت يوم الخميس الماضي، ووقع عقدًا يمتد مع النادي الفرنسي حتى عام 2028.

حقق نادي نيس أول انتصار له في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام أوكسير بهدفين مقابل هدف، والتعادل في الجولة الثانية أمام تولوز بهدف لمثله. انضمام عبد المنعم يضيف قوة دفاعية للفريق الطامح لتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.