نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لحكام الدوري المصري… موعد صرف مستحقات الموسم الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازالت أزمة مستحقات الموسم الماضي عرضا مستمرا بعد صرف جزء منها على فترات متباعدة خلال الموسم الماضي.

وحدد الاتحاد موعد الصرف عقب بداية قيد الأندية للقائمة الأولى الخاصة بالموسم الجديد

الاتحاد يحدد موعد الصرف

و يبدأ صرف كافة المستحقات بداية من الغد لعدد 12 منطقة على أن تنتهي صرف جميع المستحقات الأسبوع المقبل بعد إمضاء الشيك الخاص بالمستحقات من اتحاد الكرة.

وتصرف المستحقات المالية لكلا من دوري المحترفين والقسم الثاني ب والقسم الثالث والكرة النسائية.

وحتى الان لم يحدد موعد صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم المحلي.