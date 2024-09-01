التعادل السلبي يحسم قمة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي، قمة الجولة الثالثة في مسابقة الدوري الإيطالي بين فريقي روما ويوفنتوس، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مدينة تورينو على ملعب يوفي أرينا.

يوفنتوس يتعادل مع روما

وشهدت المباراة تحفظ دفاعي بين الفريقين، ولكن سيطر فريق يوفنتوس على الكرة خلال معظم أحداثها دون فرص خطيرة كثيرة على مرمى الضيوف.

ولم يشارك النجم السعودي سعود عبد الحميد مع فريق روما خلال اللقاء، وذلك بعد التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية من فريق الهلال السعودي.

يوفنتوس وروما في الكالتشيو

ورفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من الدوري الإيطالي، بينما يملك فريق روما نقطتين فقط دون تحقيق اي انتصار حتى الآن في البطولة.