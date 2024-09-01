نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد العاشرة مساء يوم الجمعة ٦ سبتمبر موعدًا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام كاب فيردي، باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب

شهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن انتظام اللاعبين في معسكر المنتخب في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ٦ و١٠ سبتمبر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

واللاعبون هم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد هاني ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومحمد الشامي وأسامه فيصل.

ومن المقرر انتظام باقي المحترفين في المعسكر خلال ساعات وهم أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وعمر مرموش.