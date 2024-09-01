بهدفي مبابي.. ريال مدريد يهزم بيتيس بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز أمام نظيره ريال بيتيس بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

أرسل رومان بيرو لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 10، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها عيد الصمد الزلزولي برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وسدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 23، تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 50، بعد تسديدة من فينسيسوس جونيور من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم ليتابعها مبابي بتسديدة أخرى بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت أعلى العارضة.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 67 لصالح ريال مدريد، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من فيديريكو فالفيردي إلى زميله مبابي الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينيسيوس جونيور، نفذها مبابي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة مثلهما.