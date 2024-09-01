ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره فريق ليل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل

وسدد فيتينها ضربة جزاء بقوة في الدقيقة 33 وعاد باركولا بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 37 صنع اسينسيو.

وسجل زيجروفا في الدقيقة 73 صنع بافودي وسجل كولو مواني الهدف الثالث في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب باريس سان جيرمان وليل

ويحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد تسع نقاط بعد تحقيق ثلاثة فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره ليل في المركز السادس برصيد ست نقاط حيث انتصر بمبارتان ولم يتعادل وهزم مرة.