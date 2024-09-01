موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام بيتيس

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الميرنجي في معرفة موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام ريال بيتيس بهدفين نظيفين في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في رابع جولات الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام ريال بيتيس

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد يوم السبت 14-9-2024 على ملعب "أنويتا"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد يوم السبت 14-9-2024، عبر قنواتها.