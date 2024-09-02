نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل كوكا يكشف كواليس فشل مفاوضات انتقال اللاعب إلى ريو أفي البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمر ناجي وكيل اللاعب أحمد نبيل كوكا عن كواليس مفاوضات ريو أفي البرتغالي للحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تم غلق باب المفاوضات بشكل نهائي بين الناديين، كوكا مستمر مع الأهلي في الموسم القادم".

وتابع "ريو أفي أرسل عرضًا رسميًا في البداية يرغب فيه الحصول على خدمات كوكا على سبيل الإعارة ثم تطور الأمر إلى عرض شراء".

وأضاف "النادي الأهلي لم يكن يمانع في رحيل كوكا أو الوقوف أمام مسيرة اللاعب وكان منفتحًا على الحديث في حال وجود عرض مالي قوي".

وواصل ناجي تصريحاته "رغم ترحيب الأهلي، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني تمسك باستمرار اللاعب ورفض رحيله في ظل وجود ضغط بطولات في الموسم القادم، والأهلي احترم رغبة مديره الفني".

مختتمًا "المفاوضات انتهت وتم إغلاق الباب لحين الصيف المقبل، وبالفعل تعاقد ريو أفي مع لاعب آخر".