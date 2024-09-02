محمود بنتايك ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

شارك محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض محمود بنتايك الفقرة الخططية بجانب التقسيمة الفنية، بالإضافة إلى الجزء التأهيلي في بداية المران.

والجدير بالذكر، أن محمود بنتايك أدى تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.