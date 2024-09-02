نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره منتخب غينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يواصل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن حقق انتصارين متتاليين على كل من الصومال بثلاثة أهداف نظيفة وموزمبيق بهدفين دون رد.

أكدت هذه الانتصارات على جاهزية "محاربي الصحراء" للمنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.

يستعد المنتخب الجزائري بقيادة المدرب جمال بلماضي لمواجهة قوية أمام منتخب غينيا على أرضه، وهي المباراة التي تعتبر الأهم في مشوار التصفيات حتى الآن.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب نيلسون مانديلا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا

ومن المقرر أن تذاع مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية.