نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل مسئولي ريال مدريد على أزمة مبابي التهديفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء على موقف ريال مدريد الإسباني من أزمة كيليان مبابي التهديفية بعدما فشل في إحراز الأهداف في شباك منافسي الملكي في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وأشارت شبكة ريليفو الإسبانية إلى أن مسئولي ريال مدريد هادؤن فيما يتعلق بفشل مبابي في تسجيل أي هدف في الدوري الإسباني حتى الآن على الرغم من عدم سير الأمور وفقًا لما يريده ريال مدريد مع كيليان والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يظن أن فكرة تسجيل مبابي أهداف بقميص الملكي هي مسألة وقت لا أكثر وسيبدأ مبابي في تشغيل عدّاد أهدافه مع الملكي محليًا.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مازال عليه بعض العمل التكتيكي عن طريق بعض التفاصيل الصغيرة التي تعزز من أداء اللاعبين بالإضافة إلى منحهم الحرية المطلوبة في الملعب.



وأفادت الشبكة الإسبانية بأن أنشيلوتي يواصل التأكيد على لعب مبابي دور رأس الحربة في تشكيلة ريال مدريد إلا أن ذلك الأمر يمكن أن يتغير في لحظات معينة من المباريات لكن سيبقى كيليان مبابي قلب هجوم ريال مدريد وفينيسيوس يلعب في الجناح الأيسر.