نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باير ليفركوزن ضد هوفنهايم بالجولة 3 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باير ليفركوزن لمواجهة مرتقبة أمام هوفنهايم وذلك في منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل ليفركوزن المركز الثامن برصيد 3 نقاط وعلى الجانب الاخر يحتل فريق هوفنهايم في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وانتهت سلسلة اللا هزيمة لنادي باير ليفركوزن عند مباراة لبيزيج والذي فرض تفوقه بثلاثية مقابل هدفين.

بينما سقط هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف أمام اينتراخت فرانكفورت.

موعد مباراة باير ليفركوزن أمام هوفنهايم في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني

تنقل مسابقة الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري المسابقة في الدوري المصري.