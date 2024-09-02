نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا بالجولة 5 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فريق فالنسيا يوم الأحد القادم الموافق 15 سبتمبر الحالي بستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب أتلتيكو مدريد وفالنسيا

ويحتل الاتلتي المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي نظيره فالنسيا في المركز العشرين وقبل الأخير برصيد نقطة حيث تعادل وهزم 3 مرات ولم ينتصر.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.