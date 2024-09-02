نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالجولة 4 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق برينتفورد يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر الحالي بستاد الاتحاد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء السبت في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد
ويحتل المان سيتي المركز الأول ويتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره برينتفورد في المركز السادس برصيد 6 نقاط حيث انتصر مرتين ولم يتعادل وهزم مرة.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.