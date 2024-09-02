نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث بالجولة 4 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق بورنموث يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر الحالي بستاد فيتاليتي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة تشيلسي وبورنموث
وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وبورنموث مساء السبت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب تشيلسي وبورنموث
ويحتل البلوز المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل وخسر مرة بينما يأتي نظيره بورنموث في المركز الثامن برصيد 5 نقاط حيث تعادل مرتان وفاز مرة ولم يهزم.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.