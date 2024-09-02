نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث بالجولة 4 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق بورنموث يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر الحالي بستاد فيتاليتي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وبورنموث مساء السبت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب تشيلسي وبورنموث

ويحتل البلوز المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل وخسر مرة بينما يأتي نظيره بورنموث في المركز الثامن برصيد 5 نقاط حيث تعادل مرتان وفاز مرة ولم يهزم.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبورنموث

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.