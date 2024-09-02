نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة الدوري الأقوى حول العالم في معرفة مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2024-2025.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري.

وحقق فريقا ليفربول ومانشستر سيتي العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة الماضي بالدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي

السبت 14-9-2024

ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد – في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول ضد نوتنجهام فورست – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد برينتفورد – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فولهام ضد وست هام يونايتد – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برايتون ضد إبسويتش تاون – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أستون فيلا ضد إيفرتون – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برونموث ضد تشيلسي – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 15-9-2024

توتنهام ضد آرسنال – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.