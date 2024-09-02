مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2024-25

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بموسمه الجديد 2024-2025.

وتنطلق منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

الأحد 15-9-2024

كومو ضد بولونيا

ميلان ضد فينيزيا

أتلانتا ضد فيورنتينا

إمبولي ضد يوفنتوس

مونزا ضد إنتر ميلان

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا

تورينو ضد ليتشي

جنوي ضد روما

كالياري ضد نابولي

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد 15-9-2024، عبر قنواتها.