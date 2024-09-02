نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل، ويعد أبرزهم مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة في الدوري الألماني

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، يوم 13 سبتمبر الجاري الموافق الجمعة المقبل.

بروسيا دورتموند ضد هايدنهايم، الساعات التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن، الياعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج في تمام الساعة الياعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل، الساعة الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.