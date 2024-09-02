نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: عيد غير سعيد.. خبيئة صلاح.. كنز الأهلي.. سلام يا صاحبي.. بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

عيد غير سعيد

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، قرر التراجع عن حرمان إبراهيم عادل من مكافأة كأس مصر، على الرغم من سفره قبل المباراة النهائية مؤكدًا أنه لا يمانع احتراف اللاعب بشرط عرض مناسب.. "الحقيقة يا سيد عيد أنت زعلان من إبراهيم وهو غير سعيد.. سواء حرم من المكافأة أو لا".

خبيئة صلاح

محمد صلاح تخطى كل المراحل وتربع على عرش نجوم الكرة التاريخيين، ليس لمصر أو العرب بل لأقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي، الكثير يتسائل عن سر نجاح صلاح الباهر.. "الحقيقة الأسرار كثيرة لكن أولها توفيق الله ثم الاجتهاد والسعي والإصرار والاستمرارية وأعمال خيرية لا تتوقف ولا يعلم عنها أحد.

كنز الأهلي



كنزي اليماني بنت بلدي فاقوس، تنتقل للعب في النادي الأهلي مع فريق الكرة النسائية.. كنزي طفلة موهوبة يتوقع لها الجميع مستقبل باهر.. "بالتوفيق يا كنزي وعلى كل أولياء الأمور أن يدعموا أبنائهم في ممارستهم للرياضة واحترافها إن امتكلوا الموهبة".

سلام يا صاحبي



محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والمؤثر معه في أكثر من موقف على مدار مشواره، لا أستطيع أن أقول أنه فشل في الاحتراف ولكن انتقاله للدوري القطري تؤكد أنه على سن المعاش.. "سلام يا صاحبي على الاحتراف".

بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات، أو في بداية طريق الأمل.

باسم أمين.. بالتوفيق يا بطل



باسم أمين، طبيب مصري تربع على عرش الشطرنج ويلعب لثلاث أندية أوروبية، حاز كل الألقاب الدولية في اللعبة، بمجهود فردي وبعزيمة لا تلين.. بالتوفيق يا بطل.

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