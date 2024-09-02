نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعاقد مع محمد هاشم لاعب الاسماعيلي لثلاثة مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع محمد هاشم لاعب فريق الاسماعيلي وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2027/2026.

يسعي المصري بتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين من أجل المنافسة علي البطولات المحلية والإفريقية.

الجدير بالذكر أن محمد هاشم والذي يشغل مركز قلب الدفاع، يبلغ من العمر 28 عامًا وقد نشأ في صفوف فريق طلائع الجيش قبل أن ينتقل لصفوف فريق الاسماعيلي والذي لمع بين صفوفه خلال الأعوام الماضية خاصة في ظل التفاهم بينه وبين زميله السابق وقلب دفاع المصري الحالي باهر المحمدي.