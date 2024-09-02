نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 جلطات.. آخر تطورات الحالة الصحية لايهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إيهاب جلال، لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، حيث أصيب بثلاث جلطات أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لإجراء عملية جراحية طارئة.

آخر تطورات الحالة الصحية لايهاب جلال

وأكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خبر إصابة إيهاب جلال بالوعكة الصحية، وأصدر بيانًا عبر الحساب الرسمي للنادي، حيث تمنى رئيس النادي المهندس نصر أبو الحسن وجميع أعضاء المجلس الشفاء العاجل للمدرب.

وقد أُشار إلى أن جلال تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن إيهاب جلال كان قد تمكن من قيادة فريق الإسماعيلي للبقاء في الدوري المصري الممتاز قبل أن يخرج من منافسات كأس مصر في الدور نصف النهائي أمام فريق زد.