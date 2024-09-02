نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال والهلال السعودي يضم مهاجم بنفيكا والأهلي يتعاقد مع الساعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 2-09-2024 في السطور التالية:

آخر تطورات الحالة الصحية لايهاب جلال

تعرض المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إيهاب جلال، لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، حيث أصيب بثلاث جلطات أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لإجراء عملية جراحية طارئة.

وأكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خبر إصابة إيهاب جلال بالوعكة الصحية، وأصدر بيانًا عبر الحساب الرسمي للنادي، حيث تمنى رئيس النادي المهندس نصر أبو الحسن وجميع أعضاء المجلس الشفاء العاجل للمدرب.

وقد أُشار إلى أن جلال تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الهلال السعودي يضم مهاجم بنفيكا

حسم الهلال السعودي صفقة انتقال المهاجم البرازيلي الواعد ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير السعودية، فإن الهلال أتم الاتفاق مع بنفيكا علي ضم مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو بمقابل 40 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن المهاجم البرازيلي سيصل إلي العاصمة الفرنسية "باريس" صباح اليوم الأثنين لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدا للانضمام إلي صفوف الفريق السعودي بشكل رسمي.

وأكدت أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الهلال السعودي لإقناع روي كوستا رئيس بنفيكا بالتخلي عن ماركوس ليوناردو، خلال الميركاتو الحالي.

الأهلي يتعاقد مع الساعي

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات بالنادي، عن التعاقد مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي، لمدة خمس مواسم قادمة.

وتم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.

وكان الأهلي قد تعاقد في وقت سابق مع كلًا من يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.