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أحمد جودة - القاهرة - بدت السعادة العارمة على وجه كيليان مبابي بعد تسجيله أول هدفين في الدوري الإسباني ليقود ريال مدريد نحو الفوز على ريال بيتيس 2-0، ليؤكد اللاعب الفرنسي أنه يمر بـ "فترة رائعة" بعد إحرازه أهداف في "ملعب أسطوري، هو الأفضل في العالم"، لينهي سلسلة ثلاث مباريات دون أهداف في "الليغا"، معترفًا بأن عدم التوفيق طوال هذه الفترة كان "أكثر مما يجب".

وقال مبابي "إنها فترة رائعة. كنت أتمنى التهديف في هذا الملعب الأسطوري، الأفضل في العالم، لكن الأهم هو الانتصار. أدركنا بعد لقاء لاس بالماس أنه يجدر بنا الفوز. كانت مواجهة معقدة، مثلما هو الحال دوما أمام الفرق هنا، إلا أننا ريال مدريد وقد فزنا أخيرًا"، في تصريحات أدلى بها لقناة (ريال مدريد تي في) التلفزيونية.

رد فعل مبابي بعد كسر الصيام التهديفي مع ريال مدريد

وأظهر المهاجم الشاب الامتنان لمنحه الثقة طوال المباريات التي لم يتمكن خلالها من هز شباك المنافسين، موضحًا "أقولها منذ وصولي: أنا سعيد جدًا، يعطيني الناس قدرًا كبيرًا من الحب حتى عندما لم أكن أسجل. ثلاث مباريات ليس فترة طويلة على الإطلاق بالنسبة للكثيرين، أما لي فهي أطول من اللازم، لكن الجميع كانوا دوما إلى جواري سواء اللاعبين أو الجمهور. كنت أريد الحصول على الثقة وتسجيل الأهداف من أجل الفريق بهذا الشعار".

كما أبرز مبابي أنه لا يفكر بعد إنهاء غياب التوفيق، سوى في بدء سلسلة من الأهداف تدعم فريقه، كاشفا "التواجد ها هنا حلم منذ اليوم الأول لتقديمي، أتمنى إحراز مزيد من الأهداف وتلقي مؤازرة أكثر".