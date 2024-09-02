نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يكشف عن كأس النخبة الجديد أمام المشجعين في 12 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أولى الحملات الترويجية للنسخة المحدثة لأكبر بطولات الأندية الآسيوية والتي تنطلق هذا العام تحت مسمى كأس أبطال آسيا للنخبة حيث تعتبر امتدادا لدوري أبطال آسيا وكأس الأندية الآسيوية ابطال الدوري والتي انطلقت منذ عام 1967.

الاتحاد الآسيوي يكشف عن كأس النخبة الجديد أمام المشجعين في 12 دولة

وستتاح لعشاق كرة القدم في آسيا فرصة مثيرة للتعرف عن قرب على كأس دوري أبطال آسيا الجديد عندما يشق طريقه عبر القارة خلال موسم 2025/2024.

وأكد الاتحاد القاري عبر موقعه على الإنترنت أنه من المقرر أن تنطلق الكأس الأصلية في زيارة إلى كل من الاتحادات الأعضاء الـ12 المشاركة في مسابقة الأندية الآسيوية للرجال، حيث تم تحديد موطن بطل النسخة الأخيرة من البطولة نادي العين الإماراتي كمحطة أولى في اليوم الافتتاحي لمرحلة الدوري، يوم الإثنين 16 سبتمبر.

وستتميز كل مباراة لاحقة في مرحلة الدوري بوجهة مختلفة، إلى جانب وجهتين أخريين في دور الستة عشر، حيث تسافر الكأس عبر أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وقطر وتايلاند وأوزبكستان قبل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض للبقاء طوال مدة المرحلة النهائية التي تتوج بالمباراة الحاسمة المهمة للغاية في 4 مايو 2025.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الجماهير ستتاح لها زيارة الكأس ورؤية الجائزة المبهرة والتقاط الصور معها، بعد أن تم الكشف عنها خلال قرعة مرحلة الدوري الشهر الماضي، حيث يتصدر أفضل 24 ناديا في آسيا المشهد للمواجهات المتوقعة للغاية.

كما سيتمكن المشجعون من مشاهدة الكؤوس الجديدة لكل من دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا الثانية، والتي سيتم عرضها خلال اليوم الافتتاحي لكل بطولة - يومي 2 و3 أكتوبر في ووهان،في الصين، والتي ستحتضن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.

وسيقام العرض الثاني في مدينة هيروشيما اليابانية حيث يفتتح سانفريتشي هيروشيما الياباني مشواره في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا الثانية ضد كايا إف سي إيلويلو من الفلبين في 19 سبتمبر.