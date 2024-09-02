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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بالميراس فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيكو باراناينسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين.

فوز ثمين لبالميراس وسقوط ساو باولو في الدوري البرازيلي

وأحرز ماوريسيو باردو وإستيفاو ويليان هدفي بالميراس في الدقيقتين 8 و58.

ورفع بالميراس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تراجع باراناينسي للمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة بعد خسارة ثالثة على التوالي.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت سقط ساو باولو أمام مضيفه فلومينينسي بهدفين سجلهما كاوا إلياس وماركوس كينو في الدقيقتين 31 و91.

تجمد رصيد ساو باولو عند 41 نقطة في المركز السادس، بينما ارتقى فلومينينسي للمركز السادس عشر برصيد 27 نقطة محققا فوزه الثاني على التوالي.

كما فاز فاسكو دا جاما خارج أرضه على سبورت كلوب فيتوريا بهدف وحيد سجله جواو فيكتور في الدقيقة 73.

وقفز فاسكو دا جاما للمركز الثامن برصيد 34 نقطة، بينما يقبع فيتوريا في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

وفي مواجهتين أخريين فاز براجانتينو على ضيفه باهيا بنتيجة 1/2، وإنترناسيونال على جوفينتود 1/3.