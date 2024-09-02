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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن إمكانية مسئولي النادي من التوقيع مع مدير فني جديد للفريق عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " الجميع داخل جدران النادي يتمنى الشفاء العاجل للكابتن إيهاب جلال، وهناك رغبة قوية بإستمراره داخل القلعة الصفراء.

وأوضح:" حتى الآن لم يتم النظر في أمر رحيل المدير الفني، خاصة وأن الفريق في راحة سلبية ".

خاص.. الإسماعيلي يبحث عن بديل إيهاب جلال بعد تعرضه لـ3 جلطات

وتابع:" في حالة عدم مقدرة إيهاب جلال على الاستمرار وتفضيله البقاء في المنزل لحالته الصحية، وعدم التدريب في الوقت الحالي، سيتم التعاقد مع مدير فني جديد في أسرع وقت".

وأشار:" إيهاب جلال تعرض لثلاث جلطات خلال ساعات، وهو أمر غير طبيعي، لذلك أطالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل ".

وأتم:" تواجد إيهاب جلال خلال الفترة الماضية، كان بمثابة الوقوف على نقاط ثابته من أجل نجاح المشروع المخطط له، وهو قام بذلك على أكمل وجه، ونجح في مهمة البقاء بالدوري، وهو المسؤول الأول عن ذلك المشروع، لذلك إذا كان الأمر سيتوقف على رحيله، لن نطلب منه ذلك إلا إذا كانت تلك رغبته للحفاظ على صحته ".

