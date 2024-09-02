الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، أمس الأحد، حيث تشهد المنافسة شراسة كبيرة بين اكثر من نادي على قمة الكالتشيو.

ويتصدر الكالتشيو حاليا 4 أندية برصيد 7 نقاط، وهم يوفنتوس وانتر ميلان وأتالانتا وأودينيزي.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

بينما يتصدر ماركوس تورام مهاجم فريق إنتر ميلان جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 4 أهداف بعد مرور 3 جولات من المسابقة حتى الآن.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- ماركوس تورام - 4 أهداف.

2- ماتيو ريتيجي - 3 أهداف.

3- فلانتين كاستيلينوس - هدفان.

4- دينيس مان - هدفان.

5- دانيل موسكيرا - هدفان.

6- ماركو بريسكيانيني - هدفان.

7- دوشان فلاهوفيتش - هدفان.

8- إيمانويل جياسي - هدفان.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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