نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة النادي المصري يوجه رسالة لـ إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، عن تمنياته بالشفاء العاجل لإيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد المجلس على دعمه الكامل لايهاب جلال، متمنيًا له عودة سريعة لقيادة فريقه في الملاعب.



يذكر أن إيهاب جلال يُعد من أبرز المدربين في الدوري المصري الممتاز، حيث يتمتع بخبرة طويلة وبصمات واضحة في قيادة الفرق التي تولى تدريبها.