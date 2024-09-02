نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي: نحن ريال مدريد وسنفوز في النهاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من فك عقدة الصوم عن التسجيل في ثلاثة مباريات متتالية، في بداية بطولة الدوري الإسباني، بعد إحراز هدفين في مواجهة الملكي أمام نظيره ريال بيتيس.

وحقق الميرنجي فوزا ثمينا أمام نظيره ريال بيتيس بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الليجا.

- كيليان مبابي يتحدث عن تسجيل اول أهدافه

وأكد كيليان مبابي عبر منصة دازن: "أشعر بسعادة كبيره هنا، حتى لو لم أسجل أهداف، الجميع يدعمني وارى حبهم لي، بالنسبة لبعض للاعبين عدم التسجيل في 3 مباريات متتالية أمر عادي ولكن بالنسبة لي لا".

وتابع:" رأيت وقتها مدى الدعم من النادي واللاعبين والجماهير لقد وضعوا ثقتهم فيا بشكل كبير".

وواصل:" كانت لحظة تاريخية وقت تسجيل الهدف في أعظم ملعب بالعالم".

وأختتم:" الأهم من تسجيل الهدف هو أننا حققنا الفوز، خاصة بعد التعادل أمام لاس بالماس، نحن ريال مدريد وسنفوز في النهاية".

