نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يهاجم عبد الواحد السيد: تعمد إبعادي عن الفريق وطرد ثنائي حراسة المرمى دون سبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر ماجد هاني، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمته الأخيرة داخل جدران القلعة البيضاء، وموقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



- لاعب الزمالك يهاجم عبد الواحد السيد



وأكد ماجد هاني في تصريحات تليفزيونية:" كارتيرون أول من قام بتصعيدي إلى الفريق الأول، كان يوجد شخص داخل الإدارة السابقة أعتبره أخي لي، ولكن كان بتحدث أمامي بكلام عكس ما يقال في غيابي".

وتابع:" رحل كارتيرون وبعد تولي فييرا رأني في مباراة واحدة فقط وأشاد بقدراتي".

وواصل:" بعد قدوم أسوريو بدأت الأزمة وتكوين فريق الأمل وإبعادي عن الصورة بتعليمات من الإدارة وأعرف السبب والجميع كان يشارك إلا أنا".

وأشار:" أمير مرتضى منصور رفض العديد من العروض لضمي على سبيل الإعارة ورفضها كلها رغم استبعادي من الفريق".

وأوضح:" البعض يتحدث معي عن سبب عدم ظهوري بالتدريب ولكن السبب يعرفه جيدا عبد الواحد السيد وتواصلت معه بعد محاولات عديدة وطلبت منه الرحيل نهائيا عن الفريق وليس الإعارة".

وأختتم:" مدير الكرة هو من يتحكم قي رحيل اللاعبين وقام بطرد ثنائي حراسة المرمى الشباب دون أسباب، وعلمت أن جوميز لا يعلم عني شئ أو وجودي ضمن الفريق من الأساس".

