عاجل.. النصر يعلن رحيل محترفه

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغت إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر السعودي، البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر الفريق، بإنهاء عقده ومنحه مخالصة مالية.

النصر يعلن رحيل اليكس تيليس

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الإثنين، عن مصادر وصفتها بأنها خاصة قولها "إن مخالصة الظهير البرازيلي ستكلف خزينة الأصفر المالية 6 ملايين دولار، مقابل العام المتبقي من عقده الذي ينتهي صيف 2025".

ويعمل النصر على تسجيل الفرنسي محمد سيماكان مدافع لايبزج الألماني الذي اقترب من تمثيل الأصفر بدلًا من تيليس.

وأشارت "الرياضية" أمس الأحد، إلى أن نادي النصر يكثف جهوده قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، لدعم مركز الظهير الأيسر إما بمعاذ فقيهي من الاتحاد، أو زكريا هوساوي من الرائد، أو إسلام هوساوي من نيوم، أو عبد الإله الخيبري من الرياض.

وانضم الظهير البرازيلي إلى النصر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ولعب 38 مباراة بقميص الفريق السعودي سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما نجح تيليس برفقة زملائه في تحقيق كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.