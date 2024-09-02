نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلام البحري ببورسعيد يختتم فعاليات الأنشطة الصيفية لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم نادي السلام البحري بمحافظة بورسعيد فعاليات الأنشطة الصيفية لهذا العام، حيث أُسدل الستار على سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من اللاعبين والمشاركين.

تميز البرنامج الصيفي لهذا العام بتنوع الأنشطة والبرامج المقدمة، مما أتاح للمشاركين فرصة تنمية قدراتهم الرياضية والثقافية بما يتناسب مع تطلعاتهم.

شهدت الأنشطة الصيفية لهذا العام مشاركة واسعة من الشباب والبراعم، حيث تضمنت البرامج المقدمة جرعات رياضية مكثفة وبرامج تثقيفية تهدف إلى تعزيز المهارات وتنمية القدرات لدى المشاركين.

وقد أعربت إدارة النادي عن رضاها الكبير بالإقبال الذي شهده الموسم الصيفي، مؤكدة أن تنوع الأنشطة كان له دور كبير في جذب هذا العدد الكبير من المشاركين.

وفي الحفل الختامي للأنشطة، تم توزيع الدروع وشهادات التقدير على المشاركين والمشرفين، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد. كما حضر الحفل منسقو النشاط والمشرفون على البرامج المقدمة بالنادي، في أجواء احتفالية عبرت عن نجاح الموسم الصيفي.

