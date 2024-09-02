نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاملة رونالدو أو السير على نهج ميسي.. 5 وجهات محتملة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الجدل بشأن مستقبله مع الريدز، بعدما صرح عقب مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بأن هذا موسمه الأخير مع الفريق ولم يتحدث معه أحد بخصوص تجديد عقده والبقاء في الفترة المقبلة.

وقال نجم منتخب مصر في تصريحات صحفية: "كما تعلمون، إنه موسمي الأخير في ليفربول، أريد فقط الاستمتاع به ولا أريد التفكير، أشعر أنني حر في لعب كرة القدم وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "لم يتحدث معي أحد عن التجديد، لذلك أنا فقط أقول، حسنًا، أنا ألعب موسمي الأخير وأرى ما سيحدث في نهاية الموسم، الأمر ليس متروكًا لي، لكن لم يتحدث معي أحد من النادي".

وبات من المرجح رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولكن ما يشغل تفكير جماهير كرة القدم وعشاق الفرعون المصري أين ستكون وجهته المقبل حال مغادرة "الأنفيلد":

- الدوري السعودي

يعد الدوري السعودي وجهة محتملة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول، حيث سبق وحاول نادي اتحاد جدة السعودي الحصول على خدمات اللاعب وقدم العديد من الإغراءات المالية ولكن تمسك نادي ليفربول باستمرار اللاعب، كذلك أبدى نادي الهلال أيضًا رغبته في ضم "مو" في حالة رحيله عن صفوف الريدز في الموسم المقبل.

- باريس سان جيرمان

نادي باريس سان جيرمان من الأندية التي ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إليها حال رحيله عن ليفربول خاصة وأن النادي الباريسي يبحث عن التعاقد مع نجم كبير لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، وقد يجد ضالته في نجم منتخب مصر.

- تشيلسي

ربطت تقارير صحفية أيضًا محمد صلاح بالعودة لناديه السابق تشيلسي الإنجليزي خاصة وأن اللاعب يفضل بالتأكيد البقاء في الدوري الإنجليزي الذي حقق فيه العديد من النجاحات ولكن سيتوقف الأمر بالتأكيد على العروض المالية التي سيتلقاها اللاعب والتي سيحدد بناءًا عليها وجهته المقبلة.

- برشلونة

من الأندية التي اقترن بها اسم محمد صلاح في وقت سابق نادي برشلونة الإسباني خاصة وأن النادي الكتالوني سبق ودخل في مفاوضات لضم اللاعب ولكنه تراجع عن الصفقة لأسباب مالية، وبعد انتهاء عقد صلاح مع الريدز قد يكون الطريق ممهد أمامه للعودة للتفاوض لضم "مو" ولكن سيكون ذلك بالتنسيق مع مدربه الحالي هانز فليك.

- الدوري الأمريكي

من الخيارات المطروحة أيضًا أمام محمد صلاح هو الانتقال إلى الدوري الأمريكي والسير على نهج العديد من اللاعبين الكبار الذين اتجهوا للاحتراف في أمريكا خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

