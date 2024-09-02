نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات خلاف ديكو مع رئيس برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات الخلاف الدائر بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني.

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية أن هناك معلومات أشارت إلى احتمالية ترك ديكو لمنصبه كمدير رياضي لبرشلونة وعلى الفور أصدر النادي بيانا عاما نفى فيه المعلومات وأكد ثقته المطلقة به مؤكدا استمراره في منصبه.

‏وأضاف:"ماذا حدث على أرض الواقع؟ كان السوق هذا الصيف صعبًا للغاية بالنسبة لديكو. وواجه المدير الرياضي أوقاتًا عصيبة عدة مرات هذا الصيف. لقد كان تحت ضغط مدمر. لم يكن هناك مال، كان لا بد من "طرد" جوندوجان، لقد وقع مع أولمو لكنه لم يتمكن من تسجيله.. وهو وضع صعب بالفعل ولكنه تفاقم بسبب الضغط المنطقي الذي مارسته بيئة اللاعب على ديكو".

تطورات خلاف ديكو مع رئيس برشلونة



‏وتابع:"لقد اتصل البرتغالي بالعديد من الوكلاء لمعرفة ما هي التعاقدات المحتملة التي يمكن إجراؤها، ولكن عندما جاء الضغط، غادر اللاعبون إلى أندية أخرى لأن برشلونة لم يكن لديه هامش "اللعب النظيف" لتوظيفهم. لقد كان التآكل هائلًا وفي بعض الأحيان كان غضب ديكو كبيرًا، لكنه كان يعلم أيضًا عندما وصل إلى وضع النادي. ولهذا السبب، على الرغم من الغضب، لم يفكر في المغادرة".

‏وأوضح:"النادي على علم بكيفية سير ديكو. لقد حاولوا إغلاق العمليات المالية حتى يتمكن النادي من العودة إلى قاعدة 1: 1 ويتمكن من التوقيع بشكل طبيعي لكنهم لم ينجحوا وديكو بقي ينتظر. بعض العمليات التي كانت ستعني سيناريو مختلف تمامًا في السوق مع وصول المزيد من التعزيزات".

‏وأكمل:"سوف يصل المال - كانت هذه هي حياة ديكو اليومية في السوق، في انتظار الحلول التي لم تأتي أبدًا مع التآكل الذي ينطوي عليه ذلك. ومع ذلك، فهو يعلم أن الوضع سيتغير في الأسواق القادمة وهو ملتزم بالمشروع الذي بدأه قبل عامين. يبدو أن النادي سيغلق هذه المرة عقود الرعاية ذات الصلة قبل شهر يناير حتى يتمتع النادي مرة أخرى باللعب النظيف ويمكنه من التوقيع لأن تسجيل أولمو للنصف الثاني من الموسم يعتمد عليه".

