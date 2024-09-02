نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير عبدالله بن سعد مع أساطير كرة القدم في سلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض نجوم كرة القدم العالمية مباراة ودية على ستاد السعادة في مدينة صلالة بسلطنة عمان بعد غد 4 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تكون ضربة بدابة اللقاء يكون من الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الذي يشارك في المباراة الودية.

ويشارك في المباراة الودية أساطير ونجوم كرة القدم العالمية والعربية أبرزهم ديديه دروجبا وألساندور دي لبيرو وفرانشسكو توتي وياسر القحطاني ورونالدينهو روبرتو كارلوس وعصام الحضري

ويولي الأمير عبدالله بن سعد أهمية كبيرة بالرياضة، إذ أنه يأتي في كل مناسبة ليؤكد على مدى اهتمامه بالرياضة وخاصة كرة القدم، مؤكدا أن الدول العربية وفرت البنية التحتية الرياضية في مختلف الأماكن.

وأضاف أن يتعين أن تتاح لكافة أفراد المجتمع ممارسة الرياضة في كل مكان من خلال البنية التحتية والمرافق الحديثة، حيث تم تخصيص العديد من الأماكن والمنشآت لممارسة النشاط البدني على حسب ميول ورغبة كل شخص.

وكان الأمير عبدالله قد نظم بطولة كرة قدم في شهر رمضان الماضي ضمت نجوم كرة القدم في العالم والوطن العربي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا وجماهير كبيرة ملأت مدرجات ملعب قصر الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بجدة والنجمين البرازيليين اللاعبين إيلتون جوزيه وفيكتور سيموس.