نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يرفع الحظر عن قيد لاعبي المصري بعد حل أزمة مستحقات رامي البدوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا رفع اسم النادي المصري من قائمة الأندية الموقوفة من القيد، وذلك بعد نجاح النادي البورسعيدي في حل أزمة مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من فيفا يؤكد إغلاق ملف القضية بشكل نهائي بعد سداد النادي لكامل مستحقات البدوي، التي بلغت نحو 530 ألف دولار.

وتضمن الخطاب إيقاف القيد عن النادي المصري حيث أصبح قادرا على تسجيل لاعبيه اعتبارا من فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

وكانت إدارة النادي المصري قد بذلت جهودا مكثفة خلال الأسبوع الماضي لتسوية الأمر مع فيفا، حيث قامت بمخاطبات عاجلة مع الاتحاد الدولي لضمان رفع الحظر وفتح نظام القيد أمام الفريق.

