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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قرار الألماني هانسي فليك المدير الفني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بشأن أنسو فاتي نجم البلوجرانا.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو:"لم يكن أنسو فاتي قريبًا من مغادرة برشلونة هذا الصيف على الرغم من اهتمام الأندية الأخرى. فليك يثق به تمامًا ويريد تجربته كمهاجم صريح وليس كجناح".

فليك أوقف عملية رحيل نجم برشلونة



وكان فاتي على مقربة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يوافق فليك على بقائه مع برشلونة.

يذكر أن برشلونة قد حقق الانتصار في أول 4 جولات في الدوري الإسباني لكرة القدم، جعلته يتصدر جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 12 نقطة.

