نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زامل ماني وبالوتيلي ونجا من السجن.. 10 معلومات عن مباي نيانج صفقة الزمالك المحتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضم السنغالي مباي نيانج مهاجم أضنة ديمير سبور التركي وإمبولي الإيطالي السابق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن الفترة الأخيرة شهدت ترشيح اسم اللاعب السنغالي لمسؤولي الزمالك ورحب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتعاقد معه لتدعيم الهجوم الأبيض.

من هو مباي نيانج صفقة الزمالك المحتملة؟

- مباي نيانج من مواليد 19 ديسمبر 1994 ويبلغ عمره 29 عامًا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسنغالية.

- يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وكذلك الجناحين الأيمن والأيسر، ويبلغ طوله 1.88 سم.

- بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف شباب فريق كان الفرنسي عام 2010 وأثبت موهبة كبيرة ليتم تصعيده للفريق الأول بالنادي.

- تنقل بين عدة أندية أوروبية في فرنسا وإيطاليا وانجلترا خلال مشواره الاحترافي بينها إيه سي ميلان ومونبيليه وجنوى وواتفورد وستاد ريمس وتورينو وبوردو وإمبولي.

- خاض مباي نيانج تجربة وحيدة مع الأندية العربية كانت في صفوف نادي الأهلي السعودي عام 2021، لكنها لم تكن تجربة ناجحة حيث خاض 5 مباريات ولم يسجل أهداف.

- شارك مع الأندية التي لعب لها في 399 مباراة خلال مسيرته بالملاعب وسجل 96 هدفًا وأرسل 36 تمريرة حاسمة، وحصل على 51 بطاقة صفراء، و3 حمراء.

- حصل على بطولتين في مشواره الاحترافي، حيث توج بكأس فرنسا مع فريق رين، وكأس السوبر الإيطالي مع ميلان.

- مثل نيانج منتخبات فرنسا خلال فترة الشباب، بينما لعب لمنتخب السنغال الأول بداية من عام 2017 وخاض معه 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

- لعب نيانج بجانب العديد من نجوم الكرة العالمية أبرزهم ماريو بالوتيلي والذي زامله في صفوف ميلان، وكذلك ساديو ماني في منتخب السنغال.

- صدر حكم قضائي ضده في وقت سابق بالسجن لمدة 18 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب حادث سيارة.

