نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الألمانية تشيد بإنطلاقة فليك مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت وسائل إعلام ألمانية، بالعمل الذي قام مدرب برشلونة، هانز فليك، في بداية الموسم، معتبرة إياه "أفضل صفقة" للفريق الكتالوني.

الصحف الألمانية تشيد بإنطلاقة فليك مع برشلونة

وترى مجلة كيكر أن "فليك تعمد الابتعاد عن الأضواء، وتمكن من العمل بشكل مكثف في الظل، وتحليل وضع الفريق وأكاديمية لا ماسيا، والتي قام باختيار لاعبين منها للمشاركة مع الفريق الأول مثل مارك برنال وجيرارد مارتن ومارك كاسادو".

وتشير إلى أن استراتيجية فليك "جاءت بثمارها منذ بداية الموسم"، حيث حقق 4 انتصارات في 4 مباريات، مبرزة أن "خصوم ريال مدريد الكبار يتعرضون لضغوط".

من جانبها، قالت صحيفة بيلد، إن انطلاقة الموسم كانت بمثابة "بداية حلم لمدرب البارسا الجديد"، مبرزة أن "فليك هو أول مدرب منذ إرنستو فالفيردي يحصد 12 نقطة في أول 4 مباريات في الليجا".

وتؤكد الصحيفة أن "فريق المدرب فليك يتصدر الترتيب بعد 4 مباريات، وتشير إلى أن البداية تذكر إلى حد ما ببايرن ميونخ المتألق" الذي قاده المدرب وفاز معه بكل الألقاب.

من جانبها، أكدت قناة (إن تي في) التلفزيونية عبر موقعها الإلكتروني أن "برشلونة في حالة ممتازة منذ البداية مع فليك"، وأن "المدرب الجديد يبدو أنه جلب فرحة هائلة لجماهير البلوجرانا".

