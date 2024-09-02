نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيليجريني: فينيسيوس لم يستحق ركلة جزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، قرار الحكم خافيير ألبيرولا روخاس، باحتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في مباراة الفريقين مساء الأحد والتي انتهت لصالح الملكي بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي كيليان مبابي، وهما أول هدفين له في الليجا.

بيليجريني: فينيسيوس لم يستحق ركلة جزاء

وصرح بيليجريني عقب المباراة "قدمنا مباراة جيدة أمام منافس كبير، بين جماهيره، وبينما كان يمر بتوقيت حساس. حاولنا اللعب الند للند، حظينا بفرص لافتتاح التسجيل، لكن جاء هدف مبابي والمباراة بعدها تغيرت لتصبح مفتوحة شيئا ما. في ركلة الجزاء، فينيسيوس قفز فوق الحارس والمباراة أصبحت لصالح ريال مدريد".

وأضاف "كانت هناك بعدها 15 أو 20 دقيقة لمحاولة التعادل، لكن تدخلت تقنية الفار. هو نفس الحكم الذي لم يحتسب لنا ركلة جزاء مماثلة في مباراة أخرى، لكن هنا احتسبها لريال مدريد، لقد فازوا وعلينا أن نستعيد أنفسنا بعد هذه الخسارة".

كما أكد بيليجريني أن ريال مدريد لعب بجرأة أكبر بعدما جاء للمباراة وهو متعادل في مباراتين في أول ثلاث جولات بالليجا.

وعلى هذا النحو، حصد ريال مدريد 3 نقاط مهمة، استعاد بها توازنه قليلا في البطولة المحلية، حيث احتل الوصافة بإجمالي 8 نقاط، خلف برشلونة، المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

في المقابل، يقبع بيتيس في المركز ال17 بنقطتين في الليجا.

