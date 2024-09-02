نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان هيكه ينضم إلى تشكيلة هولندا للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم يان بول فان هيكه مدافع برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي المتاز لكرة القدم لأول مرة لتشكيلة هولندا اليوم الإثنين بعد استبعاد ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير من مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد البوسنة والهرسك وألمانيا.

وتدرب فان دي فين مع توتنهام الأسبوع الماضي ولكنه استبعد من تشكيلة المباراة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي.



وبدا أن لاعب توتنهام تعرض لإصابة في ركبته بعد تدخل قوي خلال فوز فريقه على أرضه 4-0 أمام إيفرتون يوم 24 أغسطس، وشعر ببعض الانزعاج لكنه تمكن من استكمال اللعب.



وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إن فان دي فين لم يكن لائقا طبيا للمشاركة في المباريات ولذلك استبدل بفان هيكه (24 عامًا).



وتلعب هولندا على أرضها أمام البوسنة والهرسك في آيندهوفن يوم السبت المقبل ثم تستضيف ألمانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام بعدها بثلاثة أيام ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

