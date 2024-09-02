نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خطى بايرن ميونخ.. هل يخسر برشلونة مع فليك في الجولة الخامسة والسادسة بالليجا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة في انتظار نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة في مشواره بالليجا لهذه النسخة.

وفاز برشلونة في أول أربع مواجهات بالدوري الإسباني وتربع على عرش صدارة الليجا بالعلامة الكاملة وهي 12 نقطة.

وفي سياق ذلك فقد كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن خيبة الأمل المنتظر لفليك تلقيها من مواجهاته القادمة بالدوري.

وأكدت الصحيفة في حديثها أن المدرب الألماني لديه اجمالي أربع انتصارات فمع بايرن ميونخ وهو الأمر ذاته الذي قدمه مع بايرن ميونخ في موسم 2024-2025.

وأوضحت أن هانسي فليك فشل في الحفاظ على بدايته المثالية مع العملاق البافاري، إذ خسر في خامس مباراة على أرضه ضد باير ليفركوزن وتبعها بخسارة جديدة من بروسيا مونشنجلادباخ.

وأتمت الصحيفة في حديثها أن الجولة الخامسة والسادسة لبرشلونة في الدوري ستكون حاسمة بالنسبة لفليك الذي يسعى لكتابة تاريخ جديد بإسمه الفترة القادمة.

