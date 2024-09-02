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أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع محمود حمدي حارس مرمى فريق مودرن سبورت وذلك بعقد يمتد لموسمين تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

المصري يتعاقد مع محمود حمدي حارس مودرن سبورت لمدة موسمين



يسعي المصري بتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين من أجل المنافسة على البطولات المحلية والافريقية.



الجدير بالذكر أن الحارس محمود حمدي والبالغ من العمر 30 عامًا كان قد بدأ اللعب في صفوف فريق الزمالك قبل أن ينتقل لفريق مصر المقاصة والذي شارك معه ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ومنه إلى فريق فيوتشر " مودرن سبورت حاليًا " حيث لعب معه خلال المواسم الثلاثة الأخيرة نجح خلالهم معه في الحصول على لقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى كما شارك معه كذلك في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسمين متتاليين، علمًا بأن الحارس كان أيضًا ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذي شارك في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بتركيا عام 2013.

